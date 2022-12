Onana e l’addio al Camerun – FOTO

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Andre, portiere dell’Inter, ha dato il suo addio alla Nazionale delattraverso un post su Twitter Andre, portiere dell’Inter, ha dato il suo addio alla Nazionale delattraverso un post su Twitter. ???? pic.twitter.com/yclau0Kf4M— Andre(@Andrey) December 23, 2022 Dopo la ‘lite’ con il Ct Song eai Mondiali dopo la prima partita, il portiere ha scritto un messaggio lunghissimo per daredefinitivo alla sua Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per questo, le parti potrebbero dirsi ben prima della ... l'asse tra i nerazzurri e il Chelsea è caldo per il destino di Romelu ... l'Inter dovrebbe ricevere offerte importanti per André ... di consegne tra i pali si è di fatto già consumato con la promozione a titolare di André dopo ... Inter, UFFICIALE: Onana dà l'addio alla Nazionale