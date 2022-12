Onana annuncia l’addio al Camerun | la lunga lettera del portiere

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La rottura è ormai definitiva. Ilhato ufficialmentealla Nazionale del, decisive le ultime vicende al Mondiale. Prima la rottura con il Ct Song, poianticipato dal Qatar. Il rapporto trae ilè ormai ai ferri corti, l’estremo difensore dell’Inter ha comunicato la decisione ufficiale attraverso unasui social. “Tutto è iniziato a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove, fin da piccolissimo, la mia famiglia mi ha trasmesso i valori che identificano il popoloese”, scrive il. “Ho capito che l’amore per questo Paese è eterno e tale impegno non è negoziabile. Ricordo come seguivamo le partite in ...