Onana annuncia l’addio al Camerun | il commovente saluto del portiere dell’Inter

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ha fatto scalpore durante gli ultimi Mondiali in Qatar l’esclusione di Andredaldopo una sola partita, a causa del litigio tra il portiere e il ct Song. Il portiere nerazzurro si sta allenando nuovamente sotto la supervisione di Simone Inzaghi e tramite i suoi profili social hatoalla sua Nazionale.addioI motivi delnon sono stati rivelati da entrambe le parti ma restano le parole del portiereense: “Ogni storia, per quanto bella possa essere, arriva ad una fine. E la mia con la nazionale delè finita. I giocatori ed i nomi vanno e vengono, ma ilviene prima di ogni calciatore. Ilresta eterno e così farà anche il ...

UFFICIALE: IL RITIRO DAL CAMERUN Di seguito il lungo comunicato di: 'Tutto è partito da Ngol Nkok. Fin da quando ero molto piccolo i miei genitori mi hanno trasmesso i valori che ...'Purtroppo tutte le storie, anche le più belle, hanno una fine. E la mia storia con la nazionale del Camerun è alla fine'. Con un lungo post su Twitter, il portiere dell'Inter André l'addio alla nazionale del Camerun. L'estremo difensore ha giocato una sola partita al Mondiale in Qatar, prima di essere tagliato dal commissario tecnico, Rigobert Song. Del litigio, ... Inter, André Onana annuncia l'addio alla Nazionale del Camerun Andre Onana, portiere dell'Inter, dopo essere stato allontanato dopo appena una partita del Mondiale in Qatar dalla nazionale del Camerun per diverbi con il Ct Song ha comunicato oggi ...