Olimpia Milano-Monaco oggi | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Torna in campo questa sera l’e al Forum d’Assago arriva il, attualmente terza in classifica. Per i milanesi, tornati al successo nell’ultimo turno a Belgrado dopo nove sconfitte, una partita sicuramente dura e una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare la fiducia in se stessi. La squadra di Ettore Messina, infatti, è attualmente penultima in classifica con solo 4 vittorie, a tre successi dalla zona playoff, che era l’obiettivo minimo stagionale, ma che ora appare sempre più utopico. Le parole delle ultime settimane del tecnico dimostrano un nervosismo all’interno della squadra e serve una striscia positiva per ritrovare quella consapevolezza, soprattutto in attacco, che è persa da tempo. Il match trae Assi giocherà ...