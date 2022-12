Ogni viaggio è un percorso spirituale dice la fondatrice dello yoga sciamanico

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo”. Così amava dire Socrate. Viaggiare in un paese significa, in effetti, volerne capire lo spirito profondo, dando spazio agli scambi umani, ai colloqui e ai rituali che vedono coinvolti personaggi significativi delle culture locali, delle minoranze culturali e religiose, dei gruppi etnici e delle tribù, imparando a conoscere pratiche tradizionali benefiche per la salute fisica e. Ed è per questo che parte importante del lavoro di Selene Calloni Williams,, sono anche i viaggi. Viaggi in varie parti del mondo, che poi sono viaggi all’interno di se stessi. Il 2023, dopo il fermo Covid, riparte con varie iniziative. Dal Giappone alla Mongolia, da Montegrotto Terme al cammino di Santiago de Compostela, ...