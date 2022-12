«Ogni sportivo professionista ha sperimentato almeno una volta una solitudine terribile»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Sueddeutsche intervista la tennista tedesca Laura Siegemund. Laureata in psicologia, stava per abbandonare la sua carriera professionale per il peso dell’essere atleta. Racconta cosa vuol dire una sconfitta per unoe come si fa a rialzarsi. La Siegemund è una delle migliori tenniste tedesche. A 12 anni era già una campionessa, questo l’ha fatta soffocare sotto il peso delle aspettative. Ad un certo punto decise di smettere e si mise a studiare psicologia. Ha scritto una tesi sul tema del “fallimento sotto pressione”. Nel 2020 ha vinto agli US Open in doppio con la russa Vera Svonareva. Recentemente ha pubblicato un libro scritto con lo scienziatoStefan Brunner: si intitola “Affrontare mentalmente le sfide”. Spiega: «Il Tennis è in gran parte uno sport di testa. Naturalmente, il fisico, la tecnica, la tattica devono essere ...