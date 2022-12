Nuoto sincronizzato | alle Olimpiadi di Parigi 2024 anche gli uomini in squadra

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si abbatte un muro storico nel mondo sportivo: gli atleti di sesso maschile potranno competere per la prima volta nel ...

Corriere della Sera

Si abbatte un muro storico nel mondo sportivo: gli atleti di sesso maschile potranno competere per la prima volta nel ...Ospiti della prima puntata anche Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della ... Nuoto sincronizzato, alle Olimpiadi anche gli uomini. Minisini: «Giorno storico, siamo un esempio» È avvenuta una grande rivoluzione per il mondo dello sport, in particolare quello del nuoto: è stato annunciato che ai Giochi ...Cade forse l'ultimo grande tabù di genere della storia dello sport olimpico. Anche gli uomini potranno gareggiare nell'artistico a Parigi.