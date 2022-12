Nuoto sincronizzato | alle Olimpiadi di Parigi 2024 anche gli uomini in squadra

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si abbatte un muro storico nel mondo sportivo: gli atleti di sesso maschile potranno competere per la prima volta nelartistico ai Giochi Olimpici di. La differenza di genere viene finalmente superata nel segno dell’inclusione. La decisione della Fina, organo di governo globale degli sport acquatici, ufficializza una rivoluzione storica per il settore più spettacolare (nel verso senso del termine) del. Come stabilito dal Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, che ha approvato la richiesta di World Aquatics di consentire l’inclusione di, questi potranno gareggiare nelle competizioni a squadre. Entreranno dunque a far parte del team, che dunque non sarà più composta esclusivamente da otto donne, ma potrà prevedere al proprio interno fino a un massimo di due nuotatori ...

Corriere della Sera

Si abbatte un muro storico nel mondo sportivo: gli atleti di sesso maschile potranno competere per la prima volta nel ...Ospiti della prima puntata anche Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della ... Nuoto sincronizzato, alle Olimpiadi anche gli uomini. Minisini: «Giorno storico, siamo un esempio» Bologna - Lo Zecchino d’Oro 2022 torna in tv per accompagnarci verso il Natale. La tradizionale gara di canzoni per bambini andrà in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.È avvenuta una grande rivoluzione per il mondo dello sport, in particolare quello del nuoto: è stato annunciato che ai Giochi ...