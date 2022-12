(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gran parte della Nazionale italiana divista all’opera ai recenti Mondiali in vasca corta, unita ad altriassenti in Australia, sarà all’opera, divisa in due, a, presso il Centro di Preparazione Olimpica, per unin altura in vista della stagione 2023. Saranno impegnati dall’8 al 21 gennaio Giovanni Carraro (RivieraDolo), Martina Carraro (Fiame Azzurre), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imola), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle / Team Veneto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imola), Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene), Fabio Scozzoli (Esercito / ...

Di seguito l'elenco deie partecipanti che hanno permesso all'Arvalia di ... Nuoto, i convocati dell'Italia per il ritiro di Livigno: azzurri divisi in due gruppi di lavoro L'amministrazione comunale di Thiene ha ricevuto in Municipio e incontrato ieri due atleti thienesi che in questo anno 2022 ormai in "esaurimento" hanno ...Melbourne l'unica donna che ha vinto una medaglia individuale è stata Sara Franceschi, argento nei 400 misti.