Nuoto | Federico Burdisso cambia | Claudio Rossetto sarà il nuovo tecnico

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un atleta da ritrovare.ha trascorso dei mesi un po’ particolari, in cerca di chiarezza sul proprio futuro per provare nuovamente le stesse sensazioni che gli hanno permesso di conquistare il bronzo individuale dei 200 delfino alle Olimpiadi di Tokyo 2020, senza dimenticare il terzo posto a Cinque Cerchi nella 4×100 mista. Un 2022 con poche soddisfazioni per lui, fatta eccezione per la grande prova con il quartetto della mista ai Mondiali di Budapest, per la prima volta nella storia sul tetto del mondo e con il record europeo. Tuttavia, agli Europei di Roma, l’evidenza che qualcosa non andava si è palesata e, dopo un po’ di tempo di riflessione, la decisione: si. L’atleta, tesserato per l’Aurelia ed Esercito, nonpiù allenato da Simone Palombi e passerà sotto la gestione di ...