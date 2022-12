Nuoto | Benedetta Pilato campionessa d’Europa e del mondo nello stesso anno | riviviamo le imprese nei 100 rana – VIDEO

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Schiaffi dati all’acqua e tante rivincite. Le avevano detto che i 100non erano per lei e solo quelli contavano, perché medaglie e record deldei 50 metri non avevano il sapore a Cinque Cerchi. La prestazione incolore ai Giochi di Tokyo, con squalifica annessa, a rinforzare il partito dei detrattori. Tanta rabbia e determinazione nella nuotata dia Budapest e a Roma, sedi quest’dei Mondiali e degli Europei diin vasca lunga. Una stagione senza fiato per gli atleti, costretti a gestire un calendario folle, conseguenza del Covid. E così, rassegna iridata nel mese di giugno e quella continentale in quello di agosto, quasi tutte d’un fiato. Per Benny l’occasione di zittire tutti quelli che le facevano la domanda: “E il 100?”. ...