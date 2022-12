Novena alla Madre di Dio per affidarle l’anno nuovo – primo giorno

(Di venerdì 23 dicembre 2022)inizia sotto il nome di Maria Santissimadi Dio, a cui affidiamo i nostri desideri, le nostre speranze e tutte le nostre preoccupazioni. Il 1° gennaio si celebra la festa delladi Dio, si tratta della prima ricorrenza mariana comparsa nella Chiesa occidentale in quanto celebra ildogma Mariano – L'articolo proviene da La Luce di Maria.

PianetaMamma

...in preghiera anche questa mattina a mezzogiorno per ladi preparazione al Natale, nella sala di Carlo Magno, davanti al presepe con grandi statue di origine messicana. E' un ritorno...PIOBESI: venerdì 23 alle 21 Concerto di Natale nella chiesa parrocchiale (seguirà). TORRE PELLICE: venerdì 23, alle 21 al tempio valdese, "AuguriValle", dal titolo "Dopo il silenzio". La Novena di Natale spiegata ai bambini Sono 48 le ore che ci separano dalla Vigilia di Natale e 36 dal Natale in tutta la sua solennità spirituale e materiale tanto da essere considerate insieme le ...Affidiamo alla Sacra Famiglia tutte le famiglie, soprattutto quelle più sofferenti a a causa di un lutto, o della malattia, o ancora di una crisi che le attanaglia.