Non mangio da tre giorni | sono sola e senza soldi | i carabinieri le portano la spesa

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Squilla il telefono del 112, ma stavolta è una chiamata diversa da quelle che arrivano solitamente. Una telefonata con una voce velata, disperata, di chi non haper fare lama tanta dignità. Siamo a Melito, in...

Agenzia ANSA

Melito, anziana sola in casa chiama i Carabinieri. "Non mangio da tre giorni, non ho soldi e sono sola. Aiutatemi!". Carabinieri le preparano un pasto caldo, donandole ristoro e speranza. Una chiamata di aiuto al 112, diversa dal solito. Disperata. I carabinieri le hanno fatto la spesa e hanno chiesto agli enti assistenziali del posto di assicurarle il sostegno.