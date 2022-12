“Non c’è stato scambio di figurine” Il presidente del Pescara chiarisce tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Durante la trasmissione di Tvplay ildelha chiarito la situazione riguardante le plusvalenze della Juve. Da un po’ di tempo a questa parte la tematica principale dell’opinione pubblica riguarda le plusvalenze della Juve. A tal proposito si è espresso anche ildel, coinvolto in seconda persona riguardo questa vicenda. Ansa FotoDurante la trasmissione Tvplay in diretta su Twitch è infatti intervenuto Daniele Sebastiani, attuale patron del Delfino pescarese. Per via di alcuni scambi ècoinvolto anche lui da questo avvenimento. SULLA RIAPERTURA DELLE INDAGINI SULLE PLUSVALENZE – In diretta su Tvplay ildelsi è espresso così sul caso delle plusvalenze: “E’ una sorpresa per tutti. Ma c’è questa situazione ...