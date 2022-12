Nissan Ariya - Ecco i nuovi prezzi della Suv elettrica

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Laha apportato delle sostanziose modifiche al listino dell': rispetto a luglio, sparisce uno dei due allestimenti, l'Advance, e isubiscono degli incrementi. I clienti potranno scegliere ancora tra versioni a due o quattro ruote motrici e tra due differenti taglibatteria: 63 kWh 2WD (218 CV, con 403 km di autonomia), 87 kWh 2WD (242 CV e 520 km) e 87 kWh 4WD 4orce (306 CV e 493 km). Il prezzo chiavi in mano (incentivi esclusi) è di 57.800 euro nel primo caso, di 64.300 euro nel secondo e di 68.300 nel terzo. Un solo equipaggiamento. Come detto, sparisce l'allestimento base denominato Advance e rimane quello più ricco di optional, l'Evolve, caratterizzato, per esempio, da fari Adaptive Led, finiture cromate esterne, rivestimenti interni di ecopelle, indicatori di direzione dinamici, tetto ...

ROMA (ITALPRESS) - Le aziende hanno un nuovo strumento per scoprire tutti i vantaggi offerti dai prodotti, dalle tecnologie e dai servizi Nissan, si chiama Nissan per il tuo Business ed è la nuova ...