Nicolas Cage vuole recitare nel musical Jesus Christ Superstar

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A quanto pare, il sogno segreto disarebbe interpretare Ponzio Pilato in una nuova versione cinematografica del. Nella sua lunga carriera,ha spaziato attraverso i generi passando dal thriller, al dramma, dal western alle romcom, con numerose incursioni nel cinema d'autore. concedendosi una ricca alternanza tra tradizione e innovazione. C'è un sogno che il divo non ha ancora realizzato,in une non uno qualunque. Parlando col magazine Empire,ha rivelato il desiderio di interpretare un ruolo in un nuovo adattamento di, magari ...