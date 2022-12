Natale | sequestrati 1 775 finti panettoni artigianali e 10 tonnellate di dolci e pescato

Adnkronos

In occasione delle imminenti Festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari ...Sequestrate dieci tonnellate di dolci, tra cui 1775 finti panettoni artigianali, e pesce e contestate 530 violazioni penali e amministrative per un ammontare di oltre 365 mila euro di sanzioni ... Natale, sequestrati dai Nas tonnellate di dolci e pescato Un mese intenso, ancora più delicato per via delle feste natalizie, che, come da tradizione, richiamano parenti e amici intorno alla tavola ...In occasione delle imminenti festività Natalizie il NAS di Latina ha eseguito complessivamente 37 controlli in pescherie, esercizi di panificazione e ...