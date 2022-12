Natale | ecco la Lasagna Sospesa | l’iniziativa in Stazione Centrale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sarà “” il giorno dia Milano, presso lae la sera dell’ultimo dell’anno presso ladi Pavia., per i senzatetto, è di Planeat.eco, piattaforma e società benefit nata nel 2020. L’attività di solidarietà è simile a quella del caffè sospeso a Napoli, la tradizione di pagare e offrire ad uno sconosciuto in difficoltà, un piatto, una bevanda o una spesa da consumare in un secondo momento. Ai due eventi solidali collaborano FoodForAll Charity e la comunità “Casa del Giovane” di Pavia. ll piatto sospeso per il 25 dicembre e Capodanno è unaartigianale, da circa 300 grammi, che chiunque può acquistare sulla piattaforma Planeat.eco lasciandola, “”. Planeat.eco ...

Gazzetta del Sud

Il numero 1 dell'Albiceleste è stato acclamato da centinaia di migliaia di tifosi nella sua città, Mar del Plata, centro balneare a 420 km da Buenos Aires (est). Nell'occasione ha parlato ...Per quel che riguarda la giornata di sabato, 24 dicembre,le previsioni nel dettaglio, a cura ... Le previsioni per. Qui, invece, le previsioni di domenica 25 dicembre: Nord: nuvole e nebbie ... Menù di Natale: ecco 5 ricette, 5 antipasti. Piatti di carne, pesce e vegetariani per il cenone e il p Nella capitale greca l'inverno è mite, il 24 dicembre colorato e il Capodanno festaiolo. Ecco cosa fare ad Atene a Natale e per le feste di fine anno. Questa città è anche meta amata dai giovani, che ...Film per bambini al cinema a Natale. Ecco tre pellicole da far vedere ai più piccoli durante le festività natalizie.