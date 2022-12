(Di venerdì 23 dicembre 2022) Per ildigli italiani spenderanno 2,5: 300 milioni in più dello scorso anno, ma 200 milioni meno delpre Covid, registrando così un - 10% rispetto agli anni della ...

Agenzia ANSA

...5 miliardi: 300 milioni in più dello scorso anno, ma 200 milioni meno delpre Covid, registrando così un - 10% rispetto agli anni della normalità pre pandemia. Sono i conti di...... Anaste Liguria, Aris Liguria,Liguria, Confindustria Sanità, Confcommercio Salute ... "Nella consapevolezza che il periodo delrappresenta un momento di grande importanza per ... Natale: Confcooperative, spesa cenone sale a 2,5 miliardi - Economia Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 2,5 miliardi: 300 milioni in più dello scorso anno, ma 200 milioni meno del Natale pre Covid, registrando così un - 10% rispetto agli anni della normal ...Il numero dei commensali sale da 6 a 8. In tanti al ristorante, ma un locale su tre resterà chiuso Il cenone di Natale sarà più caro dell'anno scorso (visto l'aumento dei prezzi), ma gli ospiti invita ...