Natale | al Bioparco di Roma un albero eco-sostenibile Palanza | Vogliamo sensibilizzare tutti

(Di venerdì 23 dicembre 2022), 23 dic. (Adnkronos) - Una grande installazione natalizia realizzata esclusivamente con materiali di scarto, per lo più plastica, e illuminata a led per il risparmio energetico, che "vuole, bambini e adulti, a comportamentiecosostenibili" e di rispetto per l'ambiente. A rilevare con l'Adnkronos l'obiettivo del grandediche troneggia aldiè la presidente ed etologa Paola, nominata al vertice dell'ex giardino zoologico dia luglio scorso. Docente di Etologia e professore ordinario di Biologia all'Università di Parma,spiega che il grandedi, installato su Largo Vittorio Gassman, il piazzale ...

Radio Colonna

all'insegna dell'ambiente aldi Roma, dove da ieri è possibile ammirare un albero dispeciale, una installazione realizzata esclusivamente con materiali di scarto, per lo più ...Da quello luminosissimo in piazza di Spagna a quello fatto di bottiglie di plastica tra gli animali deldi Roma. Suggestivi Alberi disono sparsi per tutta la città e si nascondono ... Natale: al Bioparco la caccia al tesoro per tutelare l’ambiente (Adnkronos) – Una grande installazione natalizia realizzata esclusivamente con materiali di scarto, per lo più plastica, e illuminata a led per il risparmio energetico, che “vuole sensibilizzare tutti ...Le attività natalizie del Bioparco di Roma proseguono lunedì 26 dicembre con una giornata dedicata all’ambiente. Dalle 10 alle 12 sarà organizzata una speciale caccia al tesoro a squadre dal titolo: “ ...