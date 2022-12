Natale 2022 | tornano a viaggiare gli italiani | in 20 milioni passeranno le vacanze fuori casa

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma – Quasi 20difaranno una vacanza trae Capodanno. I flussi di viaggiatori si avvicinano a quelli del 2019 anche se il fatto che le due festività cadano di domenica non favorisce certo lunghi viaggi, almeno per chi ha impegni lavorativi. E’ quanto stima Confcommercio in base a una ricerca condotta da Swg. Il popolo dei vacanzieri natalizi spenderà in tutto 5 miliardi di euro, 550 euro a persona, poco più di quanto fatto per il ponte dell’Immacolata. A Capodanno saranno oltre 10,3gliche scelgono di spostarsi e aumenta di circa 1 milione il numero dei vacanzieri più giovani (18/34 anni) contraddistinti in media da un potere d’acquisto più ridotto. Ciò fa sì che la spesa complessiva per questo periodo si riduca, seppure lievemente, rispetto a ...

Io Donna

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, quali virus possono rovinare le vacanze: i sintomi e i rimedi Sono tante le malattie che possono guastare ...Borsa Italiana lunedì 26 dicembre: aperta o chiusa nel giorno di Santo Stefano Nel, la festa di, 25 dicembre, cade di domenica. Pertanto, Borsa italiana sarà chiusa come tutte le altre ... Cinque mete last minute per le vacanze di Natale - Capodanno 2022 e gli outfit da mettere in valigia Nella capitale greca l'inverno è mite, il 24 dicembre colorato e il Capodanno festaiolo. Ecco cosa fare ad Atene a Natale e per le feste di fine anno. In contrasto architettonico con il Partenone, il ...Mosca oggi è andata all’attacco di Bruxelles: “Il price cap è dettato dall’odio verso la Russia, non funzionerà”, ha scritto in un messaggio via Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ...