Napoli | Samardzic e Cheddira per la prossima stagione

Napoli Magazine

...delnel calciomercato invernale di gennaio 2023: Acquisti: - Cessioni: - Trattative: Contini (Sampdoria, p), Bereszynski (Sampdoria, d), Ilic (Verona, c), Baldanzi (Empoli, c),(..., Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: Laudisa sul calciomercato Tutte le news sul calciomercatoe sul ... CDS - Napoli, nel mirino Cheddira e Samardzic, il club azzurro vorrebbe prenderli ora per l'estate Il Napoli starebbe puntando a prendere due giocatori adesso per poi lasciarli in prestito fino all'estate, così da farli giocare ...Il Napoli lavora non solo al presente ma anche al futuro. La società vuole ringiovanire la squadra con giovani di grande talento.