Moussa | il mister pestato e umiliato dalla sua squadra | cosa lo hanno costretto a bere

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel calcio africano di alto livello sono ancora molto in voga riti vudù e stregonerie. La magia nera è ancora presente nel massimo campionato del Ruanda. Dirigenti di club, allenatori e giocatori, riporta Fanpage, sono ancora convinti che per vincere occorra fare ricorso a questi malefici. È quindi molto facile vedere portieri che entrano in campo con amuleti vudù o mentre versano degli strani liquidi lungo la linea della porta. Riti che spesso innescano risse tra i giocatori. Il 7 dicembre scorso, per esempio, poco prima della partita tra Gorilla e Rayon Sport, valida per la 12sima giornata del campionato ruandese, l'allenatore delladi casa, Gatera, ha tentato di entrare con la forza negli spogliatoi del Rayon Sport con una bottiglia piena di liquido per versarlo a terra o lanciarlo sui giocatori. Secondo quanto riporta Sport ...