Mourinho-Portogallo | decisione presa | “Lo ha detto al presidente”

Corriere dello Sport

Non è CR7 la vittima: lo è il'. Sempre in tema Ronaldo -, il collega di Record si sofferma sul rapporto tra i due: 'Non è di amicizia, ma c'è stima reciproca. Ricordo quando ...Se il pressing della federazione portoghese andasse a buon fine, Josèsarebbe chiamato a sdoppiarsi nel doppio ruolo di allenatore della Roma e Ct del, o viceversa, dipende da che ... Mourinho non torna a Roma e resta in Portogallo: c'è un motivo Il giornalista di Record, Bruno Fernandes, allontana lo Special One dalla panchina del Portogallo Mou vuole solo la Roma. Il portoghese sembra aver declinato la proposta di allenare la nazionale lusit ...Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Caso plusvalenze riaperto dalla Procura Federale: "Bisogna ...