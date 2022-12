Motorsport | Valentino Rossi correrà in BMW nel 2023 - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Motoblog

Il pilota continuerà nella sua carriera nel mondo delle vetture GT. Dopo l'esperienza con l'Audi, è la volta della ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BMWL'ex campione di motociclismo entra nel team bavarese e scenderà in pista in diverse compezioni iridate nel corso del prossimo anno ...Il campione di Tavullia torna ad essere un pilota ufficiale, sarà ancora al via del GT World Challenge al volante della BMW M4 GT3 ...