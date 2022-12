Monza | Pablo Mari torna in campo | due mesi dopo l’accoltellamento

GianlucaDiMarzio.com

Rimonta compiuta per il, che aveva trovato il pari al 44' del primo tempo con Carboni, dopo ... rientrati da Lione dopo la vittoria di ieri sera in amichevole, fascia da capitano perMarì, ...Commenta per primo Poche ore dopo la vittoria nell'amichevole internazionale di Lione, ilè tornato in campo per un altro test, questa volta al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - ... 'Mari ... Monza, Pablo Marì torna in campo contro il Lione Pablo Mari torna in campo due mesi dopo l’accoltellamento: 12 minuti in campo nell’amichevole vinta contro il Lione Pablo Mari, dopo l‘accoltellamento dello scorso 28 ottobre in un centro commerciale ...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Ritorno in campo per Pablo Mari, calciatore del Monza accoltellato lo scorso 28 ottobre in un centro commerciale ad Assago. Il difensore spagnolo, nel cors ...