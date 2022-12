Monopoli | doni ai bambini ricoverati Associazione

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Regalare un sorriso ai bimbinel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giacomo di, in un momento di difficoltà, nella Festa dell’anno da loro più attesa. Con questo obiettivo i volontari dell’Umanitaria “Lilly Colucci” hanno consegnato ai piccoli degenti alcuniin vista del Santo Natale, nel reparto diretto dal dott. Ignazio Lofù. I regali sono stati consegnati dalla Presidente dell’, la dott.ssa Miriam Colucci. «Siamo lieti – ha affermato la Presidente – di aver donato un piccolo momento di felicità ai bimbi che, sfortunatamente, sono costretti al ricovero proprio in occasione del Natale». Parole ribadite anche dal dott. Lofù, che ha ringraziato l’“Lilly Colucci” a nome ...

Maria Luisa Saponara

