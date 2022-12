Mole Urbana - Umberto Palermo acquista la ex-Stola di Orbassano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'imprenditore-designercompie un nuovo passo verso l'avvio della produzione del quadriciclo. La UP Srl, infatti, ha firmato l'atto notarile per l'acquisto della exdidalla curatela fallimentare della Blutec. Il progetto. Con l'acquisizione, può ora partire il progetto di recupero della storica fabbrica alle porte di Torino, inattiva da ormai tre anni. Anche grazie al reintegro dei primi 15 dipendenti, l'impianto sarà ora ammodernato, grazie a investimenti per 3 milioni di euro, per prepararlo, innanzitutto, alla produzione del quadriciclo. Non solo. La struttura da 8 mila metri quadrati sarà dedicata anche all'assemblaggio delle one-off ideate da...

