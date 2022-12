Miserabili | miracolato Così in Parlamento si celebra il clima natalizio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il calendario talvolta tira brutti scherzi. Eogni dodici mesi accade che il periodo di maggior conflittualità ini giorni della Manovra - coincida con le feste natalizie. Quest' anno, poi, si rischia addirittura che il voto finale della Camera sul provvedimento si tenga nella tarda mattinata della Vigilia., mentre gli italiani saranno impegnati a riabbracciare i parenti che non incontrano da mesi o a posizionare il bambinello nel presepe, a Montecitorio andrà in scena in dibattito in cui, c'è da scommetterlo, i deputati non si risparmieranno attacchi e colpi bassi. Un assaggio di quello a cui assisteremo lo si è già avuto nei giorni scorsi. Ieri, per dire, è risuonato il «siete dei mi-se-ra-bi-li» che Roberto Giachetti ha scandito nei confronti dei colleghi grillini, rei di essersi presi il merito di una misura- ...