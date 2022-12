Milano | arrestato rapinatore seriale di farmacie

(Di venerdì 23 dicembre 2022), 23 dic. (Adnkronos) - La polizia haun 38enne che stava per uscire da una farmacia dopo averla rapinata. Gli agenti della sezione 'Contrasto al crimine diffuso' della squadra Mobile lo hanno riconosciuto come l'uomo che, nell'ultimo mese, potrebbe aver messo a segno più colpi, ben 16 tra il 27 novembre e il 20 dicembre scorso. Ieri è entrato nella farmacia in via Casoretto e non contento della somma trovata nella casa ha chiesto alle due dipendenti altri contanti, minacciandole di prendere un'arma. Una volta impossessatosi di circa 1.500 euro, il 38enne ha imboccato l'uscita, ma ha incontrato i poliziotti che gli hanno sequestrato un coltello da cucina con una lama in acciaio di 23 centimetri. A casa sono stati sequestrati indumenti che potrebbero essere stati indossati in occasione di altre rapine.

