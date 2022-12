Agenzia ANSA

Il portiere delMike Maignan è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Sono necessari infatti ...di riabilitazione ma oltre ad essere certa l'assenza del portiere rossonero alla...Commenta per primo Ilrischia di dover fare a meno di Mike Maignan ancora per diverso tempo. Gli esami a cui si è ... è pertanto sicuro che non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la... Milan: ripresa lenta Maignan, controllo tra 2 settimane - Calcio Non arrivano buone notizie per il Milan dall'infermeria. Il processo di guarigione del polpaccio di Mike Maignan, infatti, non è ancora ultimato ...Mike Maignan è ancora infortunato. Si allungano i tempi di recupero del portiere del Milan dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto a ...