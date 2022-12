Milan | incontro a Capodanno per il rinnovo di Leao Adli rimane | News

Sport Mediaset

Previsto undel suo entourage con il club londinese', conclude De Lellis. Va detto che, le ... Calciomercato, ritorno di fiamma per Kolo Muani: 'Trattativa per giugno' Dall'Inter al,...L'OBIETTIVO DI MALDINI - Due giorni fa è andato in scena il primo summit a casatra il nuovo ...alto tanto che l'obiettivo è quello di chiudere entro la fine dell'anno con un nuovogià ... Milan, si lavora per il rinnovo di Leao: fissata la data dell'incontro - Sportmediaset La corsa per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan continua. Come scrive il Corriere della Sera, la società rossonera ha fissato un incontro con l’entourage del giocatore portoghese intorno a ...I rossoneri faranno il punto sulle prestazioni del croato con un occhio particolare anche ad un giovanissimo talento. Calciomercato.com ha riferito che il Milan ha incontrato Tomislav Erceg per discut ...