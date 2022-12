Milan | il messaggio di Cardinale | «Un anno che ci ha mostrato quando arriveremo lontano»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gerry, nuovo proprietario del, ha lanciato una tutti i tifosi e l’ambiente rossonero: la lettera Il proprietario delGerryha scritto una lettera di auguri a tutto il popolo rossonero, contenente un importanteper il futuro. IL– «Carissimi, sta per chiudersi unspeciale, che ha segnato i nostri primi passi nella grande storia del, insieme alla grande emozione per il ritorno alla vittoria nel Campionato. Una storia alla quale ciascuno di voi continua a contribuire con grande coinvolgimento e che a mia volta mi sento impegnato a custodire e alimentare con tutte le capacità di RedBird. Gli ottimi risultati sportivi e gli ulteriori passi avanti nella solidità ...

Sportevai.it

Calciomercato, parla Potter: ila Ziyech Nel frattempo dall'Inghilterra sono arrivate le dichiarazioni di Graham Potter. Con il tecnico, subentrato, a Tuchel, Ziyech si augurava di ...Il campione svedese, infatti, non ha mandato nessunvia social e non si è nemmeno ... Dalla Serbia sono arrivate tantissime accuse al giocatore del, una vera e propria tempesta di ... Milan, il messaggio di Cardinale per il futuro del club | Top News Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Milan, il leader di RedBird Cardinale ha scritto una lettera ai tifosi rossoneri: "Si chiude un anno straordinario, continuiamo a crescere".