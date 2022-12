Milan | ecco quanto costano i rinnovi di Bennacer | Giroud e Leao | VIDEO

(Di venerdì 23 dicembre 2022)al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza di alcuni giocatori. Tra questi ci sono anche

La Gazzetta dello Sport

Sembra un titolo in borsa la telenovela legata al rinnovo diSkriniar . Le azioni sulla firma dello slovacco scendono e salgono da mesi ma secondo la ...certo pessimismo sul sì del giocatore...perché a inizio gennaio è in agenda un incontro tra la dirigenza azzurra e l'entourage dell'... Lo stesso obiettivo che ha ilcon Rafael Leao. Papà Antonio è atteso a Milano dopo la Befana ... Quanto perde il Milan senza Maignan, il portiere che produce punti Nella giornata di ieri sono arrivate nuovo richieste di modifiche al progetto di Inter e Milan, come scrive il Corriere dello Sport: "Mentre l'Inter giocava a Reggio Calabria, il Consiglio Comunale, a ...Sull’andare in prestito: “Se il prestito lo vedi come una mancanza di fiducia hai sbagliato tutto. Colombo e l’aneddoto su Ibrahimovic. Sul perchè Ibra lo ha soprannominato Hulk: “Perchè ero sempre in ...