Milan e Inter | il comune di Milano boccia il nuovo stadio per ricchi sognato da Antonello e Scaroni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il progetto che riguarda la realizzazione del, consegnato da, presenta punti che non convincono il consiglio comunale...

Pianeta Milan

...00 Atalanta PreMatch Roma Domenica 30 Aprile 2023 - 15:00 Roma PreMatchMercoledì 3 Maggio 2023 - 19:00 Monza PreMatch Roma Domenica 7 Maggio 2023 - 15:00 Roma PreMatchDomenica 14 Maggio ...Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l'ordine del giorno che pone nuove condizioni aper la realizzazione del nuovo stadio. Il documento è stato approvato con 27 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto. L'ordine del giorno invita il sindaco e la giunta, tra le altre ... Calciomercato Milan- Possibile derby con l’Inter per un attaccante Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Serie A. Questa Inter è credibile ...