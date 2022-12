(Di venerdì 23 dicembre 2022) Mentre ail maltempo concede una tregua sul fronte degli sbarchi, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora ai trasferimenti deidall’hotspot di contrada Imbriacola. L’obiettivo è alleggerire la pressione sul centro arrivato a ospitare, dopo la nuova ondata di approdi dei giorni scorsi, oltre 1.200 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti., in 600 hanno lasciatoOggi in 600 hanno lasciato la più grande delle Pelagie dopo essere stati imbarcati sullaSan Giorgiomilitare con destinazione Pozzallo e Augusta. Non sono previsti invece altri trasferimenti a bordo del traghetto di linea a causa delle avverse condizioni meteo marine. Nel centro restano così oltre 500 ospiti. LEGGI ...

Secolo d'Italia

Allo stesso tempo, cresce di un 3,6% "dai 579 aieuro " l'Iprem, ovvero un indice che viene ... La lotta contro la violenza di genere e l'assistenza dei- Una voce di spesa della nuova ......lavorare per arrivare ad azzerare le liste d'attesa consapevoli che una famiglia spende fino a...] Politica Tosi (M5S): 'Né con iné con gli italiani in difficoltà' Posted on 2 Marzo 2017 ... Migranti, in 600 lasciano Lampedusa su una nave della Marina. A Livorno sbarcati in 108 BIP – Fondata in Italia nel 2003, è oggi una delle principali società multinazionali di consulenza e impiega oltre 4.600 persone a livello globale. Porto di Palermo, partnership tra Bip e Operazioni s ...A Lampedusa l’hotspot di contrada Imbriacola è al collasso, nonostante i trasferimenti sono presenti più di 1100 migranti tra cui 143 minori non accompagnati. A causa delle condizioni del mare non sar ...