Mi manda Mario | prostituzione | il racconto scabroso di Vittorio Feltri

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Pubblichiamo un articolo diuscito negli anni '80 sul Corriere della Sera: il tema? LaScacciate dalle case chiuse, le prostitute sono entrate in quelle aperte, vanno e vengono come gli altri inquilini, sotto gli occhi indifferenti della portiera, presenziano alle assemblee di condominio, pagano l'equo canone. Libero amore in libero stato, anche questa è civiltà. Forse è l'unico caso, negli ultimi trent'anni, in cui l'impresa pubblica si è tirata indietro lasciando tutto il settore all'iniziativa privata. E con rispetto parlando, i risultati danno ancora una volta ragione ai sostenitori dell'economia di mercato. Mai, come da quando le partecipazioni statali hanno abbandonato il ramo, le azioni di quelle signore sono andate così bene. Le ordinazioni abbondano e le operatrici fanno fatica a tenervi testa, ...