Mi Casa es tu Casa raddoppia | ecco gli ospiti delle prossime puntate

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il nuovo format condotto da Cristiano Malgioglio intitolato Mies tutornerà in onda la prossima settimana con un doppio appuntamento. Nello specifico, infatti, la trasmissione verrà trasmessa non solo mercoledì 28 dicembre, ma anche venerdì 30 e ci saranno deglispeciali. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà. La Rail’appuntamento di Mied tui motivi Mies tu, talk show condotto da Cristiano Malgioglio su Rai 2, continua ad andare in onda e a dare dei risultati abbastanza soddisfacenti. Malgrado gli alti e bassi, che in programmi del genere su tali reti sono alquanto normali, ...

WIRED Italia

Volete mettere una telecamera inche sia abbastanza piccola da non dare nell'occhio Oppure ne volete tenere sempre una in tasca da usare alla bisogna Allora approfittate dell'offerta attualmente in corso su un modello che vi ...Ladi Harry e Meghan, acquistata a un costo di 14.6 milioni di dollari, ha invece nove stanze da letto, 16 bagni, una piscina e un campo da tennis. LEGGI - Live to Lead: il trailer della ... Casa, le 3 città italiane in cui è quasi impossibile trovarla a prezzi accessibili La società di Sermasi festeggia il Natale e i propri campioni. La guerra stoppa i progetti in Ucraina, ma già si pensa a un’altra palestra da affiancare alla Dall’Ara ...Il regista romano Marco Cerilli è al suo debutto con l’horror La casa del sabba e si appresta a varcare i confini italiani. Prodotto dalla LuPa Film di Luigi Pastore, infatti, a partire dal 27 Dicembr ...