Meloni in Iraq | l’errore della bandiera?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non saremo al livello del sofagate, ma insomma qualcuno oggi tra i responsabili del cerimoniale inpasserà un brutto quarto d’ora. Dopo aver registrato l’intervista a Porta a Porta, ieri sera il premier italiano Giorgiaè salita sull’aereo che doveva portarla inper una visita di Stato con tanto di incontro con i soldati italiani di stanza nel Paese. Il leader di Fdi ha vestito la mimetica, come fatto da altri premier in passato, ha augurato buon Natale ai nostri militanti di cui va “fiera” e poi ovviamente ha anche avuto un colloquio con le alte cariche del Paese. Ed è qui che il cerimoniale iracheno avrebbe commesso un piccolo errore. Nella foto si vedono infatti il primo ministro di Baghdad, Mohamed Shia Al-Sudani, è l’omologo italiano. Come sempre, dietro le spalle dei due politici sono state poste le bandiere dei ...

Momento di commozione per Giorgiadurante la sua visita ai militari italiani di stanza a Erbyl, in. Al termine di un breve e sentito discorso, la premier riceve in dono un grosso Tricolore con le firme di tutti i militari ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, incontrando ini militari del Primo reggimento 'Tuscania' e del Tredicesimo reggimento 'Friuli Venezia Giulia' dell'arma dei Carabinieri. ... Meloni a Baghdad incontra il contingente italiano: "La Nazione vi ringrazia" Meloni in Iraq ha incontrato i militari italiani e l'ha fatto indossando la mimetica come se fosse una di loro.