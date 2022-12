Meloni a Baghdad incontra Al Sudani e il contingente italiano | “Non c’è stabilità in Medio Oriente senza un Iraq forte”

Agenzia ANSA

" Un Iraq forte è una condizione per la prosperità in Medio Oriente ", ha dichiarato Giorgiadurante il colloquio con il suo omologo a. Giorgiaha fatto notare come, " il fatto ...è giunta a, in , dove questa mattina è stata accolta dal primo ministro Mohammed Shia Al Sudani con ...ha dichiarato: 'Sono davvero molto lieta di essere oggi qui in Iraq in quello che ... La premier Meloni a Baghdad dai militari italiani Giorgia Meloni è giunta a Baghdad, in Iraq, dove questa mattina è stata accolta dal primo ministro Mohammed Shia Al Sudani con cui ha avuto un colloquio al Palazzo… Leggi ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...