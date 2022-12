Medici di base | non chiamatela crisi vocazionale | siamo stanchi di certificati e turni infiniti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Telefonata di stamattina di un giovane collega: “Dammi un consiglio, non come medico, né sindacalista, ma come una mamma (è amico di scuola di mio figlio). Pensi che cambierà qualcosa nel nostro lavoro didi famiglia? Perché io non ce la faccio più. Sto pensando di dare le dimissioni, ma sto malissimo. Ho investito tanto sulla professione, ma a queste condizioni non ci sto più“. Un tempo mi sarei stupita di una conversazione di questo tipo. Un medico che rescinde il contratto con il Ssn? Impensabile. Ora non più. Sono un medico tutor che accoglie nel suo studio tanti giovani colleghi che fanno tirocinio per il corso di formazione inna generale. Molti di loro neanche lo completano il corso. “Se questo è il lavoro che ci aspetta anche no, meglio il precariato”.di fronte ad una...