Mattia e Maddalena si scambiano i regali di Natale | ecco cosa si sono fatti

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Zenzola eSveviormai due ex fidanzati e nonostante il loro rapporto a oggi sia un po’ assente (e di questo lui se ne è spesso lamentato) hanno seguito il consiglio di Maria De Filippi. Queen Mary, in, qualche giorno fa ha suggerito al ballerino di fare ugualmente un regalo alla sua amata. “A volte quando succedono queste cose risbatterci il muso penso possa far bene” – gli aveva detto Maria De Filippi – “Se lei parlasse con te staresti meglio o peggio? In Casetta è inevitabile che tu la veda, devi trovare un modo per andare avanti. Non ti dico che il male passerà col tempo, perché tanto ora lo stai sentendo. Un bel, insomma eh? Tu falle comunque il regalo di”. I due doni se liscambiati nel daytime di oggi e nel dettaglio ...