(Di venerdì 23 dicembre 2022) Natale a casa per. Ildel giocatore della Juventus era detenuto dallo scorso 17 settembre a causa del suo coinvolgimento nella vicenda del sequestro ed estorsione ai danni di. Secondo le informazioni di Le Parisien, è stato rilasciato stamattina; la scarcerazione è arrivata alla seconda richiesta del 32enne, che resterà sotto controllo giudiziario: gli sarà proibito entrare in contatto con la madre e il, nonché con gli altri protagonisti del reato. Inoltre, non potrà lasciare il territorio francese e utilizzare i social network. Ilmaggiore del centrocampista dei Blues e campione del mondo 2018ha lasciato quest’il centro di custodia cautelare di Villepinte Spiega ...

IlNapolista

Commenta per primotorna in libertà . Il suo avvocato, Yassine Bouzrou , ha confermato a BFMTV che la richiesta di scarcerazione è stata accettata e dunque il suo cliente ha lasciato il centro di custodia ...... a fine agosto ci si mette pure la vicenda dell'estorsione ai suoi danni, con il fratello... e questo è un ulteriore tassello che complica la situazione di, quantomeno a livello ... Mathias Pogba scarcerato oggi dopo l'estorsione al fratello Paul Mathias Pogba torna in libertà. Il suo avvocato, Yassine Bouzrou, ha confermato a BFMTV che la richiesta di scarcerazione è stata accettata e dunque il suo cliente ha lasciato il centro di custodia ca ...In questa data la SSC Napoli ha deciso di pubblicare un post sui propri canali social per l'occasione. Mathias Olivera è tornato in Italia dopo le vacanze post-Mondiale e oggi si è regolarmente allena ...