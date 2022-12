Marino | “Il Napoli arriverà molto bene a gennaio Vi spiego i motivi”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Pasqualeritiene che ilperché la rosa è formata da automatismi. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, ex allenatore di Udinese e Spezia. Giudizio sui Mondiali? “Ho visto soltanto la finale, mi ha demoralizzato la mancata presenza dell’Italia. Non ci sono stati i soliti momenti di aggregazione nei quali si ammirava la Nazionale Italiana. Per quanto concerne la finale, Messi è un leader vero e proprio, un trascinatore importante mai visto prima d’ora con la maglia dell’Argentina. Chiaro che la qualità tecnica e la velocità di Mbappé sono state fantastiche. Abbiamo assistito ad uno spettacolo in una partita nella partita“. Possibile ...

