Mara Venier Sta Male | Domenica In a Rischio!

(Di venerdì 23 dicembre 2022)si é beccata il Covid. La conduttrice veneta dovrebbe comunque condurre, seppur da remoto, la puntata natalizia diIn. Niente allarmismi dunque. Lei stessa ha tenuto aggiornati i suoi fan tramite i social, dove ha postato un video che la vede baciare appassionatamente il marito, tornato in queste ore in Italia. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla ziaha il Covid: a rischioIn?ha il Covid. Lo ha fatto sapere in primis il nostro Fiorello, durante una delle ultime dirette di Viva Rai 2. Proprio lagli aveva mandato un messaggio in diretta, rivelandogli la sua positività al virus. Messaggio che lo showman siciliano aveva poi letto davanti a milioni di ...

Agenzia ANSA

Brutto colpo perche si appresta a festeggiare il Natale a braccetto con il Covid. La conduttrice di Rai1 ha rivelato a inizio settimana di essere a casa influenzata. 'Raffreddore e tosse' , così si era ...Ieri ancheha detto di avere il covid. Non è che quei due…. Vilipendio!'. Stacco musicale con Anna Foglietta, in versione Holly Golightly, da Tiffany, gioielleria di Manhattan resa ... Mara Venier positiva al covid, ma Domenica In non a rischio Dopo Belen Rodriguez, e tanti altri Vip, anche Mara Venier è stata messa ko dalla nuova variante influenzale - poi rivelatasi Covid - che sta costringendo a letto… Leggi ...Mara Venier col tempo ha ritrovato la sua serenità, ma non è stato così semplice scrollarsi di dosso un passato molto pesante ...