Mara Venier negativa | ' Dopo due test corro a registrare Domenica In'

Agenzia ANSA

è negativa . La conduttrice televisiva che proprio ieri aveva annunciato di essere risultata positiva al test per il Covid - 19 , ha annunciato sulla sua pagina Instagram che è negativa e ...ha il Covid. L'annuncio in diretta su Rai2 l'ha dato Fiorello leggendo un messaggio della conduttrice durante Viva Rai2. La conduttrice - secondo quanto riporta l'Adnkronos - ha una ... Mara Venier positiva al covid, ma Domenica In non a rischio Il Natale di Rai 1 è fortemente a rischio, potrebbe saltare l'appuntamento speciale per la giornata festiva con Domenica In: ecco le motivazioni ...Mara Venier è negativa. La conduttrice televisiva che proprio ieri aveva annunciato di essere risultata positiva al test per il Covid-19, ha annunciato sulla sua pagina Instagram che ...