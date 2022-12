Mara Venier lascia Nicola ma non Domenica In

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La rivista Nuovo è in edicola con la copertina di, l’ennesima per la conduttrice che dice una cosa importante al marito: “, ti amo così tanto che sono disposta arti”.conferma tutto ma la loro separazione è forzata, continuano ad amarsi ma hanno desideri diversi. Lei piena di impegni in Italia, primo tra tutti la suaIn che non lascerà mai.Carraro ama vivere al sole, al mare, nella sua villa a Santo Domingo, è lì che sta bene. E’ appena tornato a Roma dopo avere avuto il covid, adesso èa restare a letto ma pensa già alla suaIn. Anche nella sua lunga intervista a Molto Donna ha confidato quanto sia difficile ogni anno andare da suo marito a Santo ...

Agenzia ANSA

interviene a Viva Rai 2 e confessa di essersi beccata il Covid. Le parole della conduttrice a Viva Italia 2 la trasmissione di Fiorello.ha contratto il Covid e di conseguenza, ...è stata protagonista di uno spot contro la violenza sulle donne e ha confessato il suo dolore per una vicenda che l'ha vista protagonista.minacciata di morteè ... Mara Venier positiva al covid, ma Domenica In non a rischio Nel giorno di Natale Mara Venier sarebbe dovuta andare in onda con una nuova puntata di Domenica In, ma il tampone è risultato positivo e ...Mara Venier interviene a Viva Rai 2 e confessa di essersi beccata il Covid. Le parole della conduttrice a Viva Italia 2 la trasmissione di Fiorello. Mara Venier ha contratto il Covid e di conseguenza, ...