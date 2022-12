Mara Venier ha il Covid | ma su Domenica In arriva una bella notizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Fiorello svela in maniera involontaria la positività dial. Durante il consueto appuntamento con Viva Rai 2!, dopo la burla sulla squalifica di Giorgia a Sanremo, il conduttore ha letto ad alta voce un messaggio ricevuto dalla zia della televisione. Così ha fatto sapere tutti cheè positiva al Coronavirus. I fan si sono subito preoccupati per la sua partecipazione allo speciale di Natale diIn.aveva mandato a Fiorello un messaggio, scrivendogli: “Io ti guardo amore mio. Mi tiri su il morale. Mi sono beccata il“. Leggendolo ad alta voce solo dopo si è reso conto di aver dato unain esclusiva e ha provato a fare un passo indietro specificando: “Scusa. Non ...

Mara Venier ha il Covid. L'annuncio in diretta su Rai2 l'ha dato Fiorello leggendo un messaggio della conduttrice durante Viva Rai2. La conduttrice - secondo quanto riporta l'Adnkronos - ha una ... Mara Venier positiva al covid, ma Domenica In non a rischio Domenica In a Natale ci sarà. «Colpo di scena! Sono negativa! Ho fatto il tampone e adesso corro in studio a vado a registrare». Lo rivela all'Adnkronos Mara Venier ... Mara Venier è negativa. La conduttrice, dopo essersi sottoposta a 2 tamponi, comunica sui social di esser guarita dal Coronavirus. Lo fa, con estrema gioia, mentre si reca in macchina agli studi di Do ...