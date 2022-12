Mara Venier è già negativa e spiega il motivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è già, covid superato ed è già negli studi di Domenica In per preparare la puntata di Natale.ha battuto tutti i record ma in realtàperché in così pochi giorni è passata da un tampone positivo al covid al tampone negativo. Ringrazia tutti e soprattutto il dottore Le Foche, è felice, ha superato senza grossi problemi il covid, tosse e raffreddore, i malesseri di una brutta influenza, ma è in piedi, allegra e piena di forze come sempre. Poche ore fa invece sembrava che dovesse prepararsi per condurre Domenica In da casa e passare lontana dai suoi cari Natale e Santo Stefano, invece dall’auto che la porta agli studi di Rai 1 a Roma urla che èfelice per la puntata di ...