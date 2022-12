Manovra | Renzi | ' su 18App lasciati soli | altre opposizioni hanno firmato per soldi a serie A'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Sullo scandaloso scambio tra l'azzeramento dei fondi per la(-230 milioni per i giovani) e iper i presidenti indebitati diA (890 milioni per il calcio) non ho più parole. Abbiamo perso una battaglia che abbiamo giocato da". Lo scrive Matteonella sua enews. "Perché gli altri partiti di opposizionel'emendamento sul calcio e poi ci siamo trovati davanti a un muro di omertà di alcuni media interessati perché proprietari di squadre di calcio e di conflitti di interesse -aggiunge-. Finché il calcio si reggerà sugli emendamenti notturni di Lotito, anziché su una sana politica industriale, non andremo da nessuna parte. E finché i diciottenni saranno considerati merce di scambio e ...

Nellanon si parla nemmeno di PNRR, che dovrebbe essere il punto fermo su cui concentrarsi ... Matteorincara la dose: 'Meloni e Conte sono due facce della stessa medaglia; quando la ...Zuppa di Porro. Lae le 44 correzioni della Corte. Le accise che non vengono tagliate di Capone. E Il Mes che ... netflix e le password condivise eglobetrotter a pagamento #...Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Sullo scandaloso scambio tra l azzeramento dei fondi per la 18App (-230 milioni per i giovani) e i soldi per i presidenti indebitati di serie A (890 milioni per il calcio).Sulla Manovra il governo ha deciso di porre la fiducia alla Camera. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La fiducia viene posta sul ...